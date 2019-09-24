Саратовский подросток пошел по скользкому пути, украв мопед

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-24T17:44:20+03:00

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В Ртищеве Саратовской области полицейские нашли подозреваемого в краже мопеда. Им оказался 14-летний парень.

- Транспорт пропал со двора 55-летней жительницы райцентра в 20-х числах июля. Пропажу она обнаружила не сразу, но все же пришла с заявлением в надежде, что мопед «Альфа» найдут, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Подозреваемым в краже стал 14-летний житель поселка Правда Ртищевского района. В отношении него возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

Полиция просит владельцев мопедов и велосипедов не оставлять свой транспорт без присмотра и не полагаться на тросовые замки, так как их могут перекусить. Стоит пристегнуть «железного коня» цепью с толстыми звеньями на большой замок.

Также верный способ уберечься от кражи — установить сигнализацию. Если предотвратить преступление не удалось — звоните в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102).

ИСТОЧНИК KP.RU