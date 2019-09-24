2019-09-24T15:07:25+03:00
Общество

В Саратове можно привиться от гриппа на площади Кирова

Мобильный комплекс работает всю неделю
Дарья Вострикова
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В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики, Центров здоровья городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского и поликлиники № 3 провели акцию «Островок здоровья».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, мероприятие было организовано ГКУ СО «Центр занятости населения г. Саратова» для посетителей ярмарки вакансий, проходящей в ТЦ «Город».

Участникам ярмарки вакансий медики предложили пройти скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Также участникам акции рассказали о правилах здорового образа жизни, необходимости регулярного обследования в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Всего «Островок здоровья» посетили более 100 человек.

Медики напоминают гражданам о необходимости защитить себя от гриппа. Так, на площади Кирова с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00 работает мобильный прививочный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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