2019-09-24T14:23:33+03:00
Общество

В Саратовской области мужчина задолжал ребенку 90 тыс. рублей

Он погасил долги после предупреждения об уголовной ответственности
Екатерина Семенова
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В Саратовской области мужчина задолжал несовершеннолетнему ребенку более 90 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, в отделе судебных приставов по Пугачевскому и Ивантеевскому районам в отношении должника открыто исполнительное производство.

По решению суда мужчина должен был отдавать шестую часть доходов, но не выполнял своих обязанностей. Пристав вынес постановление о привлечении его к административной ответственности — 30 часам обязательных работ.

При этом если он продолжит уклоняться от уплаты долга, то ему грозит уголовное дело. Поэтому после предупреждения мужчина полностью погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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