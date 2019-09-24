В Саратовской области мужчина задолжал ребенку 90 тыс. рублей
В Саратовской области мужчина задолжал несовершеннолетнему ребенку более 90 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, в отделе судебных приставов по Пугачевскому и Ивантеевскому районам в отношении должника открыто исполнительное производство.
По решению суда мужчина должен был отдавать шестую часть доходов, но не выполнял своих обязанностей. Пристав вынес постановление о привлечении его к административной ответственности — 30 часам обязательных работ.
При этом если он продолжит уклоняться от уплаты долга, то ему грозит уголовное дело. Поэтому после предупреждения мужчина полностью погасил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU