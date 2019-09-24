2019-09-24T09:47:52+03:00
Происшествия

Заключенный из саратовского СИЗО ответит за избиение сотрудника

Злоумышленник нанес удар в лицо
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовской области контролирует расследование уголовного дела по применению насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии органа предварительного расследования, 19 сентября осужденный за тяжкие преступления 50-летний мужчина в камере режимного корпуса №2 ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Саратовской области ударил кулаком в лицо младшего инспектора дежурной службы, потому что тот делал свою работу.

Следствие набирает ход, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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