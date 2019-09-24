Заключенный из саратовского СИЗО ответит за избиение сотрудника
Прокуратура Саратовской области контролирует расследование уголовного дела по применению насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии органа предварительного расследования, 19 сентября осужденный за тяжкие преступления 50-летний мужчина в камере режимного корпуса №2 ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Саратовской области ударил кулаком в лицо младшего инспектора дежурной службы, потому что тот делал свою работу.
Следствие набирает ход, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU