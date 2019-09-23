Отопсезон — 2019 в Саратове: 30 соцобъектов включили отопление
Администрация города ведет мониторинг ситуации с температурой
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В Саратове идет мониторинг температуры в социальных учреждениях.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, руководители соцобъектов отслеживают ситуацию в школах и детсадах.
- При необходимости учреждения, обладающие собственными источниками тепла, запускают отопление. Так, на сегодняшний день, 30 объектов образования и здравоохранения уже начали подачу тепла в свои помещения, — отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU