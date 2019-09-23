2019-09-23T16:49:39+03:00
Общество

Отопсезон — 2019 в Саратове: 30 соцобъектов включили отопление

Администрация города ведет мониторинг ситуации с температурой
Екатерина Семенова
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В Саратове идет мониторинг температуры в социальных учреждениях.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, руководители соцобъектов отслеживают ситуацию в школах и детсадах.

- При необходимости учреждения, обладающие собственными источниками тепла, запускают отопление. Так, на сегодняшний день, 30 объектов образования и здравоохранения уже начали подачу тепла в свои помещения, — отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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