В Саратов не пустили 80 кг колбасы и консервов из Казахстана
На груз не было ветеринарных документов
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В Саратовскую область пытались ввезти 80 кг мясных продуктов.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, автомобиль был задержан 19 сентября на границе с Казахстаном.
На мясные консервы и колбасу не было ветеринарных сопроводительных документов.
Было установлено, что груз везли с нарушением ветеринарного законодательства РФ и Таможенного союза. Ввоз колбасы и консервов был запрещен, владельца привлекли к административной ответственности. Автомобиль вернули обратно в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU