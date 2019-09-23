В Саратов не пустили 80 кг колбасы и консервов из Казахстана

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-23T15:43:59+03:00

На груз не было ветеринарных документов

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В Саратовскую область пытались ввезти 80 кг мясных продуктов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, автомобиль был задержан 19 сентября на границе с Казахстаном.

На мясные консервы и колбасу не было ветеринарных сопроводительных документов.

Было установлено, что груз везли с нарушением ветеринарного законодательства РФ и Таможенного союза. Ввоз колбасы и консервов был запрещен, владельца привлекли к административной ответственности. Автомобиль вернули обратно в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU