2019-09-23T16:02:05+03:00
Общество

Озвучена статистика смертей от болезней сердца в Саратовской области

В прошлом году от сердечных заболеваний умерло свыше 17 тыс. человек
Дарья Вострикова
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Валерий АгаповВалерий АгаповФото: Дарья Вострикова
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Валерий Агапов, главврач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» рассказал о лечении сердечных заболеваний.

Нацпроект «Здравоохранение» включает переоборудование сосудистых центров, а также логистику для пациентов. То есть, если человеку станет плохо, чтобы он мог своевременно попасть в место, где есть оборудование, специалисты, ему могут оказать помощь. Кроме того, увеличиться число самих учреждений. Так, в Балаково появится третий сосудистый центр.

В целом пациентов с болезнями сердца больше, чем онкологических. В 2018 году свыше 17 тыс. человек в регионе скончались от сердечно-сосудистой патологии, 5% от этого числа приходится на смерть от инфаркта. Одной из основных проблем является мерцательная аритмия, на смерти от этого заболевания приходится 2%.

Валерий Агапов заметил, что прекрасный пол чаще обращает внимание на заболевания сердца, и поэтому чаще всего жены приводят в больницы мужей.

В Саратове сейчас отлаживается взаимодействие кардиодиспансера со скорой помощью, учреждениями здравоохранения, чтобы больной мог своевременно попасть в больницу. Например, если жителю Ленинского района стало плохо, то по нормативу его за 20 минут должны доставить в больницу.

В прошлом году в кардиодиспансере провели порядка 3 тыс. высокотехнологичных вмешательств. Количество операций возрастает, однако часть больных все равно отправляют на лечение в федеральный центр.

По замечанию Агапова, сейчас серъезных кадровых проблем диспансер не испытывает, однако нехватка кадров ощущается в медучреждениях отдаленных районов Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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