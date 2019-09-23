В Саратовском театре юного зрителя представили спектакль Юрия Ошерова «Тропа»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-23T15:25:07+03:00

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21 сентября в театре юного зрителя состоялся предпремьерный показ спектакля «Тропа» по роману Феликса Зальтена «Бемби». Постановка посвящена памяти Народного артиста России Юрия Ошерова. Произведение Зальтена о взрослении и становлении олененка Бемби известно миру по мультфильму Уолта Диснея. Для русскоязычных читателей роман о Бемби открыл авторский пересказ с немецкого Юрия Нагибина.

Юрий Ошеров вел работу над спектаклем больше года. Именно он написал собственную инсценировку по роману Зальтена и дал название «Тропа» для версии Саратовского ТЮЗа. Также Ошеров выступил в спектакле как автор сценического решения, преобразив Большую сцену в загадочный лес. Юрий Ошеров начал репетиции «Тропы» весной этого года, провел застольный период и вышел к артистам на сцену за несколько недель до того, как его трагически не стало. Саратовский ТЮЗ довел спектакль Юрия Ошерова до премьеры и сохранил в нем в нем все заложенные смыслы мастера.

Фото Армена Осипяна

Уже с первых минут постановки зритель попадает в полный загадок удивительный лес. Этому соответствует сказочная музыка и сложные декорации. На сцене появляется маленький Бемби со своей матерью. Он расспрашивает ее о самых простых вещах, а та открывает ему этот столь восхитительный мир. В роли юного Бемби — Александра Карельских.

Фото Армена Осипяна

Создатели спектакля вывели на первый план поиск своего пути в жизни. Зрители волнуются за героев, когда им страшно, вместе смеются, когда им весело. Это постановка о познании мира, взрослении, дружбе и первой любви. Свидетели истории вместе с главным героем переживают классическую историю становления. Благодаря новому спектаклю Саратовского ТЮЗа сердца зрителей наполнятся добротой и человеколюбием.

Работу над спектаклем завершил артист труппы театра, режиссер, ученик Юрия Ошерова Алексей Чернышев. Саратовские зрители знакомы с его работами по спектаклям «Питер Пэн и Венди», «Приключения Незнайки на луне» и другим. Также по рекомендации Ошерова Алексей Чернышев осваивает режиссуру на курсе Юрия Погребничко в Театральном институте имени Щукина в Москве. Главный художник Саратовского ТЮЗа Ольга Колесникова завершила работу над созданием декораций по макету Юрия Ошерова. За пластическое решение спектакля отвечает артист театра и хореограф Алексей Кривега.

Фото Армена Осипяна

Вскоре у Бемби появляются друзья: Фалина (Вероника Клинаева) и Гобо (Александр Степанов), а потом еще и Марена (Ольга Лисенка). Они вместе познают мир, бегают по тропам, а когда появляется Он (охотник) прячутся в кустах. Отдельное восхищение вызывали красочные костюмы и волшебное музыкальное сопровождение. Во второй части спектакля повзрослевшего Бемби сыграл актер театра Олег Верин.

Фото Армена Осипяна

В спектакле также задействованы: Народная артиста России Светлана Лаврентьева, Заслуженный артист России Валерий Емельянов, артисты театра Владимир Конев, Мария Лучкова, Мария Полозова, Евгения Кутенева, Вадим Самаркин, Михаил Селиванов, Юлия Мещерякова, Александр Тремасов, Владимир Егоров, Анна Соседова, а также студенты СГК имени Собинова, с курса Артема Кузина. На сцене также появлялись совсем маленькие дети, они символизировали ту самую смену поколений.

Зрители отблагодарили актеров цветами. Овации не стихали несколько минут. Саратовский ТЮЗ представил успешную премьеру, которой еще долго будут восхищаться.

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU