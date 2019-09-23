Саратовец отработает пять месяцев за свою пьяную несдержанность
Мужчина оскорбил полицейского
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В Волжском районе Саратова осудили 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского при исполнении.
- Правоохранители заметили пьяного мужчину около одного из домов по улице Лермонтова 6 августа. Ему предложили пройти в отдел, но в ответ на это он стал материться при посторонних гражданах, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Суд за такую несдержанность приговорил мужчину к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU