В субботу Энгельс засыпало градом

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-21T14:01:25+03:00

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Днем в субботу, 21 сентября, Энгельс засыпало градом.

Фото соцсетей

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, шквал дождя с градом пронеся над городом за несколько минут.

В частности, около четверти часа засыпало градом центр города, в районе «Лазурного».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733410" frameborder="0"></iframe> Град в Энгельсе.

Жители Энгельса с удовольствием делятся в соцсетях фото и видео града.

Фото соцсетей

- Можно играть в снежки, – считает пользователь группы «Типичный Саратов» Оксана Ефимова.

ИСТОЧНИК KP.RU