В субботу Энгельс засыпало градом
Жители делятся фото в соцсетях
Фото соцсетей
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Днем в субботу, 21 сентября, Энгельс засыпало градом.
Фото соцсетей
Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, шквал дождя с градом пронеся над городом за несколько минут.
В частности, около четверти часа засыпало градом центр города, в районе «Лазурного».
Град в Энгельсе.
Жители Энгельса с удовольствием делятся в соцсетях фото и видео града.
Фото соцсетей
- Можно играть в снежки, – считает пользователь группы «Типичный Саратов» Оксана Ефимова.
ИСТОЧНИК KP.RU