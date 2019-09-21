Несколько районов Саратова остались без воды
Ведутся работы на коммуникациях
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В нескольких районах Саратова сегодня, 21 сентября, была отключена вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.
До 14 часов не будет воды в границах улиц Рабочая – Соколовая – Астраханская – Разина.
До 20 часов отключат воду на Артиллерийской.
До полуночи без воды останутся жители домов в границах улиц проспект 50 лет Октября – Мельничная – Выгонная – Молочная; а также на проспекте Строителей и Чемодурова.
ИСТОЧНИК KP.RU