2019-09-21T12:04:44+03:00
Общество

Несколько районов Саратова остались без воды

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
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В нескольких районах Саратова сегодня, 21 сентября, была отключена вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.

До 14 часов не будет воды в границах улиц Рабочая – Соколовая – Астраханская – Разина.

До 20 часов отключат воду на Артиллерийской.

До полуночи без воды останутся жители домов в границах улиц проспект 50 лет Октября – Мельничная – Выгонная – Молочная; а также на проспекте Строителей и Чемодурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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