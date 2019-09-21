2019-09-21T13:36:14+03:00
Звезды

Музей истории ГУЛАГа представил в саратовском ТЮЗе кукольную мистерию «И дольше века длится день…»

Зрители аплодировали стоя
Армен Осипян
Поделиться:
Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
Изменить размер текста:

19 и 20 сентября Саратовский ТЮЗ принял на своей площадке проект московского Музея истории ГУЛАГа и Творческого объединения «Таратумб» – кукольную мистерию по произведению Чингиза Айтматова «И дольше века длится день. В прошлом году спектакль был отмечен премией «Золотая маска», как лучшая постановка в театре кукол.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Уникальность совместного проекта заключается в том, что помимо актеров и кукол в постановке заняты подлинные музейные экспонаты. Во время спектакля Музея истории ГУЛАГа на сцене появляются вещи, которые были собраны в экспедициях по местам бывших лагерей. С каждой арестантской миской, куском колючей проволоки, лопатой связана жизнь реального человека. Это придает спектаклю серьезную значимость.

В проекте заняты артисты из разных театров Москвы. Постановку «И дольше века длится день…» ведут 4 актера (Олег Шапков, Евгений Козлов, Ирина Латушко/Татьяна Саруханова, Вячеслав Ямбор). Режиссерами спектакля выступили Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина. Пронзительную историю помимо артистов, рассказывают девять кукол.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В проекте Музея ГУЛАГа профессиональные актеры работают с куклами. Здесь они управляют ими, либо ведут с ними полноценный диалог. В их небольшом мирке есть бредущий верблюд, железнодорожный путь с поездом, имитация дождя и снега, даже запуск ракет к иным галактикам. Детально точно созданные куклы приковывали к себе внимание зрителей. Нельзя не отметить, как актеры профессионально работали куклами – это вызывало отдельное восхищение.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Кукольная мистерия была создана по одноименному роману Чингиза Айтматова. Впервые произведение было опубликовано в 1980 году. Текст Айтматова произвел фурор среди читающей публики. В основе этой истории судьба семьи, которую забросило в небольшой поселок среди бескрайней казахской степи. Эта душераздирающая история способна затронуть сердце каждого.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Постановку Музея ГУЛАГа играли на Малой сцене ТЮЗа. На протяжении полутора часов в зрительском зале стояла особая тишина. Гости с интересом следили за работой актеров и за куклами. Во время поклона саратовцы стоя аплодировали артистам. После постановки зрители подходили к сцене, чтобы рассмотреть и сфотографировать куклы и оставшийся экспонат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ново-Астраханском шоссе «Лада Самара» сбила подростка
В субботу Энгельс засыпало градом
Молодой пугачевец получил срок за попытку бросить в колонию наркотики
В Ртищеве рецидивист вломился в чужой дом ради телевизора
Несколько районов Саратова остались без воды
На 1-й Дачной сгорели два дома
«Черная акула» показала саратовцам высший пилотаж
В Саратове семилетнюю девочку объявили в розыск из-за ночевки у подруги
На «Почте России» прокомментировали ДТП с участием ведомственного авто
В Заводском районе мошенник продал три гаража
В поселке Соколовый пройдет авиашоу группы «Беркуты»
Водителей Энгельса будут бесплатно возить на троллейбусах в День без автомобиля
Под Энгельсом насмерть сбит пешеход
На саратовской трассе байкер погиб в столкновении с тягачом
Саратовскую область ожидает холодная суббота
В районе 1-й Дачной перевернулся «КамАЗ»
Зампред облдумы Ольга Болякина прокомментировала информацию о невиновности Марины Епифановой
В Саратове осудили на несколько лет шестерых адептов «Свидетелей Иеговы»
В Саратове — пятничные девятибалльные пробки
Председатель областного суда предложил не сравнивать ожидания обманутых дольщиков и обманувших их застройщиков
Две иномарки столкнулись напротив правительства Саратовской области
Балаковец задолжал свыше 25 тыс. рублей на содержание своего сына
На Театральную площадь возвращается сельхозярмарка
Саратовская спортсменка стала победителем Всероссийского рейтингового турнира по теннису
Водителя из Маркса отправили в колонию за пьяную езду