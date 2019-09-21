Музей истории ГУЛАГа представил в саратовском ТЮЗе кукольную мистерию «И дольше века длится день…»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-21T13:36:14+03:00

Изменить размер текста: A A

19 и 20 сентября Саратовский ТЮЗ принял на своей площадке проект московского Музея истории ГУЛАГа и Творческого объединения «Таратумб» – кукольную мистерию по произведению Чингиза Айтматова «И дольше века длится день. В прошлом году спектакль был отмечен премией «Золотая маска», как лучшая постановка в театре кукол.

Фото Армена Осипяна

Уникальность совместного проекта заключается в том, что помимо актеров и кукол в постановке заняты подлинные музейные экспонаты. Во время спектакля Музея истории ГУЛАГа на сцене появляются вещи, которые были собраны в экспедициях по местам бывших лагерей. С каждой арестантской миской, куском колючей проволоки, лопатой связана жизнь реального человека. Это придает спектаклю серьезную значимость.

В проекте заняты артисты из разных театров Москвы. Постановку «И дольше века длится день…» ведут 4 актера (Олег Шапков, Евгений Козлов, Ирина Латушко/Татьяна Саруханова, Вячеслав Ямбор). Режиссерами спектакля выступили Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина. Пронзительную историю помимо артистов, рассказывают девять кукол.

Фото Армена Осипяна

В проекте Музея ГУЛАГа профессиональные актеры работают с куклами. Здесь они управляют ими, либо ведут с ними полноценный диалог. В их небольшом мирке есть бредущий верблюд, железнодорожный путь с поездом, имитация дождя и снега, даже запуск ракет к иным галактикам. Детально точно созданные куклы приковывали к себе внимание зрителей. Нельзя не отметить, как актеры профессионально работали куклами – это вызывало отдельное восхищение.

Фото Армена Осипяна

Кукольная мистерия была создана по одноименному роману Чингиза Айтматова. Впервые произведение было опубликовано в 1980 году. Текст Айтматова произвел фурор среди читающей публики. В основе этой истории судьба семьи, которую забросило в небольшой поселок среди бескрайней казахской степи. Эта душераздирающая история способна затронуть сердце каждого.

Фото Армена Осипяна

Постановку Музея ГУЛАГа играли на Малой сцене ТЮЗа. На протяжении полутора часов в зрительском зале стояла особая тишина. Гости с интересом следили за работой актеров и за куклами. Во время поклона саратовцы стоя аплодировали артистам. После постановки зрители подходили к сцене, чтобы рассмотреть и сфотографировать куклы и оставшийся экспонат.

ИСТОЧНИК KP.RU