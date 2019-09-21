2019-09-21T17:03:30+03:00
Происшествия

В Балашове рецидивист похитил у женщины телефон и сдал в скупку

Для этого злоумышленнику пришлось взламывать дверь в квартиру
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области 35-летняя женщина при возвращении домой обнаружила взломанную дверь квартиры.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Было установлено, что злоумышленник похитил сотовый телефон Samsung.

Полиция задержала 21-летнего ранее судимого за кражи мужчину. Он рассказал, что успел сдать добычу в скупку, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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