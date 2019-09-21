В Балашове рецидивист похитил у женщины телефон и сдал в скупку
Для этого злоумышленнику пришлось взламывать дверь в квартиру
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В Балашове Саратовской области 35-летняя женщина при возвращении домой обнаружила взломанную дверь квартиры.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, потерпевшая сразу обратилась в полицию.
Было установлено, что злоумышленник похитил сотовый телефон Samsung.
Полиция задержала 21-летнего ранее судимого за кражи мужчину. Он рассказал, что успел сдать добычу в скупку, а деньги потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU