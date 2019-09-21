В Саратове пенсионер украл у пенсионерки ноутбук
Во Фрунзенском районе Саратова 68-летняя женщина заявила в полицию о краже из машины.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 14 августа гражданка лишилась ноутбука Asus модели «k50ip».
Установлено, что похититель забрался в припаркованную на улице Университетская автомобиль Renault Kaptur, разбив заднее левое стекло.
Сумма ущерба составила 21 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан ранее неоднократно судимый за кражи 68-летний мужчина. Он признался и рассказал, что продал ноутбук неизвестному мужчине на рынке «Сенной» за 1,5 тыс. рублей, а деньги успел потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU