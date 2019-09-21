В Саратове пенсионер украл у пенсионерки ноутбук

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-21T15:57:15+03:00

Вор продал технику неизвестному на «Сенном» за 1,5 тыс. рублей

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Во Фрунзенском районе Саратова 68-летняя женщина заявила в полицию о краже из машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 14 августа гражданка лишилась ноутбука Asus модели «k50ip».

Установлено, что похититель забрался в припаркованную на улице Университетская автомобиль Renault Kaptur, разбив заднее левое стекло.

Сумма ущерба составила 21 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан ранее неоднократно судимый за кражи 68-летний мужчина. Он признался и рассказал, что продал ноутбук неизвестному мужчине на рынке «Сенной» за 1,5 тыс. рублей, а деньги успел потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU