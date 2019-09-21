В Энгельсе похитителя банковской карты нашли через 3,5 месяца

СЕГОДНЯ 18:26 2019-09-21T18:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области мужчина обратился в полицию с заявлением о потере банковской карты.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 24-летний потерпевший потерял карту еще 2 июня.

Впоследствии неизвестный расплачивался картой в магазинах, потратив 4 995 рублей.

20 сентября полиция задержала подозреваемого – им оказался 59-летний не судимый мужчина. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU