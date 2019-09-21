В Энгельсе похитителя банковской карты нашли через 3,5 месяца
Подозреваемый успел потратить пять тыс. рублей
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В Энгельсе Саратовской области мужчина обратился в полицию с заявлением о потере банковской карты.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 24-летний потерпевший потерял карту еще 2 июня.
Впоследствии неизвестный расплачивался картой в магазинах, потратив 4 995 рублей.
20 сентября полиция задержала подозреваемого – им оказался 59-летний не судимый мужчина. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU