2019-09-21T18:26:23+03:00
Происшествия

В Энгельсе похитителя банковской карты нашли через 3,5 месяца

Подозреваемый успел потратить пять тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области мужчина обратился в полицию с заявлением о потере банковской карты.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 24-летний потерпевший потерял карту еще 2 июня.

Впоследствии неизвестный расплачивался картой в магазинах, потратив 4 995 рублей.

20 сентября полиция задержала подозреваемого – им оказался 59-летний не судимый мужчина. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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