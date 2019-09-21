В Ртищеве рецидивист вломился в чужой дом ради телевизора

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-21T12:43:57+03:00

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В Ртищеве Саратовской области полиция задержала подозреваемого в грабеже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в ночь на 18 сентября.

По словам потерпевшей, неизвестные взломали входную дверь в квартире дома на улице Рябова и украли телевизор.

Полиция возбудила уголовное дело. 20 сентября был задержан 38-летний ранее судимый мужчина. Похищенное было изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU