В Ртищеве рецидивист вломился в чужой дом ради телевизора
Хозяйке удалось вернуть свою собственность
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В Ртищеве Саратовской области полиция задержала подозреваемого в грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в ночь на 18 сентября.
По словам потерпевшей, неизвестные взломали входную дверь в квартире дома на улице Рябова и украли телевизор.
Полиция возбудила уголовное дело. 20 сентября был задержан 38-летний ранее судимый мужчина. Похищенное было изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU