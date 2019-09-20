Балаковец задолжал свыше 25 тыс. рублей на содержание своего сына
Его отправили на исправительные работы
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Суд признал 38-летнего жителя Балаково виновным в неуплате алиментов на своего 17-летнего сына.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина неоднократно не давал денег и с 19 апреля по 23 июня стал продолжать эту тенденцию.
Мальчик недополучил свыше 25 тыс.рублей, за что его отца определили на полгода исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU