Балаковец задолжал свыше 25 тыс. рублей на содержание своего сына

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-20T16:24:01+03:00

Его отправили на исправительные работы

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Суд признал 38-летнего жителя Балаково виновным в неуплате алиментов на своего 17-летнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина неоднократно не давал денег и с 19 апреля по 23 июня стал продолжать эту тенденцию.

Мальчик недополучил свыше 25 тыс.рублей, за что его отца определили на полгода исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU