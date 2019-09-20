2019-09-20T16:42:15+03:00
Общество

На Театральную площадь возвращается сельхозярмарка

Пройдут презентации четырех районов области
Дарья Вострикова
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На Театральной площади вновь будут проходить сельхозярмаркиНа Театральной площади вновь будут проходить сельхозярмаркиФото: Екатерина Семенова
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Завтра,21 сентября, в Саратове пройдут сельхозярмарки в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минсельхозе, кроме того, вновь начнет работу ярмарка на Театральной площади. Там состоятся презентации четырех районов области: Перелюбского, Новобурасского, Ивантеевскго и Татищевского.

Приобрести яйца, рыбу, кондитерские изделия и другие продукты можно с 8:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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