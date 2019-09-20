2019-09-20T16:18:33+03:00
Общество

Саратовская спортсменка стала победителем Всероссийского рейтингового турнира по теннису

Состязания прошли в Краснодаре
Дарья Вострикова
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В Краснодаре 20 сентября завершился Всероссийский рейтинговый турнир по теннису серии РТТ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие 27 сильнейших тенниссисток в возрастной категории до 15 лет из Ростова-на-Дону, Севастополя, Краснодара, Новороссийска, Волжского, Сочи, Владикавказа и других городов.

Саратовская спортсменка Мария Кирсанова стала лучшей в финале женкой одиночной категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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