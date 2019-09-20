Водителя из Маркса отправили в колонию за пьяную езду

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-20T16:17:53+03:00

Он не раз попадался на этом правонарушении

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Суд признал 32-летнего жителя Маркса в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ранее мужчина уже подвергался наказанию за это правонарушение, однако днем 26 августа снова сел за руль ВАЗ 2109 и поехал по селам Подлесное и Михайловка.

Суд определили его на 6 месяцев и 20 дней в колонию-поселения и запретил три года садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU