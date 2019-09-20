Житель Энгельса отработает долг перед своим работником

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-20T16:13:51+03:00

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Суд признал 39-летнего жителя Энгельса виновным в неоднократной неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в марет 2010 года в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, он должен был отдавать четверть своих денег на содержание 16-летнего сына.

Однако с 24 апреля по 30 июня мужчина недодал свыше 26 тыс. рублей, за что его определили на полгода исправитльных работ с удержанием из заработной платы 10% ежемесячно в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU