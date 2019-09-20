Саратовского пристава заподозрили в нарушении прав банка-кредитора

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-20T16:05:07+03:00

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в злоупотреблениями служебными полномочиями.

Следствие считает, что в 2015 году пристав вынес постановление об отмене запрета регистрационных действий на два нежилых помещения. Исполнительное производство было открыто в отношении гражданина, задолжавшего банку.

Пристав направил в Управление Росреестра постановление, после чего объекты недвижимости сменили собственника. Это привело к нарушению прав банка-кредитора.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ вместе с УФССП региона.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU