В Саратовской области 130 тыс. детей получили сертификаты допобразования

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-20T15:56:37+03:00

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В Саратовской области идет активная кампания по выдаче сертификатов дополнительного образования детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской облатси, документы получили свыше 130 тыс. человек, из них свыше 11 тыс. детей зачислены на обучение по программам, 1,5 тыс. человек осваивают две программы, свыше 200 ребят работают в трех направлениях.Персонифицированное финансирование дополнительного образования вводится в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и реализуемым под контролем Губернатора Валерия Радаева.

Сертификат дополнительного образования – это персональная гарантия государства по оплате услуг дополнительного образования детей. Сертификат имеет определенный номинал на оплату получаемого детьми 5-18 лет дополнительного образования. Средства сертификата обналичить нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU