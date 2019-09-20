Бывшему директору магазина «Белочка» исполнилось 96 лет
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил с днем рождения участницу Великой Отечественной войны, многолетнего директора магазина "Белочка», почетного гражданина Саратова Елену Зорину.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, женщина является членом Совета ветеранов войны труда, имеет награды, неоднократно занесена на доски почета, за свою плодотворную трудовую деятельность внесена в энциклопедию «Лучшие люди России», является лауреатом премии Петра Великого, награждена Золотой Звездой Петра Великого.
Губернатор Саратовской области отметил, что для многих саратовцев ее жизненный путь является примером истинного патриотизма и высокой ответственности за судьбу родной земли.
ИСТОЧНИК KP.RU