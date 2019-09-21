2019-09-21T13:50:41+03:00
Происшествия

Молодой пугачевец получил срок за попытку бросить в колонию наркотики

Его попросил это сделать знакомый
Дарья Вострикова
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Суд признал 18-летнего жителя Пугачева виновным в пособничестве в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 31 декабря 2018 года 17-летний житель Пугачева получил от неизвестного лица наркотик, который нужно было перебросить на территорию ИК-17 УФСИН России по Саратовской области. Сам он не смог этого сделать в связи с занятостью на работе и делегировал задание своему знакомому.

Тот пытался бросить наркотик, однако его задержали сотрудники колонии и забрали дурь.

Парень признал свою вину, его лишили свободы на 1,5 года с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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