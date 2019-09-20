В Саратове водитель Renault влетел в автомобиль почты
Пострадали двое человек
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Сегодня, 20 сентября, в Кировском районе у дома №9 на улице Еремина в Саратове водитель Renault влетел в ВАЗ-2104, принадлежащий почтовой службе.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, «четверка» от столкновения улетела в бордюр.
В результате аварии пострадала 61-летняя женщина из салона иномарки и 58-летний водитель отечественного авто.
Прибывшие сотрудники Центра медицины катастроф оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации те отказались.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU