В Саратове водитель Renault влетел в автомобиль почты

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-20T15:39:10+03:00

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Сегодня, 20 сентября, в Кировском районе у дома №9 на улице Еремина в Саратове водитель Renault влетел в ВАЗ-2104, принадлежащий почтовой службе.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, «четверка» от столкновения улетела в бордюр.

В результате аварии пострадала 61-летняя женщина из салона иномарки и 58-летний водитель отечественного авто.

Прибывшие сотрудники Центра медицины катастроф оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации те отказались.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU