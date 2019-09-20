СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-20T15:34:08+03:00

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Координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская приняла участие в музыкальном полднике «Песни сентября» в гостиной Саратовского областного Еврейского благотворительного центра «Хасдей Ерушалаим».

Организатор музыкальных полдников — известный краевед, автор сканвордов и кроссвордов Виталий Ланцман — давно и плодотворно сотрудничает с Юлией Литневской по вопросам сохранения историко-культурного наследия Саратова.

- Не могла не откликнуться на приглашение Виталия Оскаровича выступить перед гостями его музыкальных полдников, это очень важный и нужный формат общения с представителями старшего поколения. Всякий раз готовится уникальная программа и публика здесь, что называется, благодарная. С удовольствием участвую и могу сказать, что общение с краеведами-энциклопедистами — лучший способ пополнить багаж знаний об истории любимого города, ярких событиях его биографии, — отметила Юлия Литневская.

Организатор мероприятия Виталий Ланцман вручил депутату подарок-сюрприз — самиздатовский сборник с последними стихами Роберта Рождественского. Эти стихи были прочитаны Юлианом Паничем на радио «Свободе». Виталий Ланцман записал их на магнитофон, распечатал и опубликовал в саратовских газетах «Новый стиль», «Саратовский листок» и в областной газете «Саратов». Эти публикации и несколько стихов из прочитанных на «Свободе» составили его самиздатовский сборничек под названием «Беззащитные стихи», так же Юлии Литневской были презентованы красочные наборы открыток 1975-1988 годов выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU