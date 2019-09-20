2019-09-20T15:32:50+03:00
Происшествия

В Саратове строитель упал с четырехметровой высоты

Под ним проломились «леса»
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасФото Облспас
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Сегодня, 20 сентября, на Огородной улице, 157, 35-летний рабочий упал с четырехметровой высоты.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, по предварительным данным под мужчиной сломались «леса».

Фото Облспас

Фото Облспас

Прибывшие сотрудники оперативной службы госпитализировали пострадавшего в состоянии средней степени тяжести.

Фото Облспас

Фото Облспас

Помимо них, на месте работали полицейские, выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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