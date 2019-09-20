В Саратове строитель упал с четырехметровой высоты
Под ним проломились «леса»
Фото Облспас
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Сегодня, 20 сентября, на Огородной улице, 157, 35-летний рабочий упал с четырехметровой высоты.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, по предварительным данным под мужчиной сломались «леса».
Фото Облспас
Прибывшие сотрудники оперативной службы госпитализировали пострадавшего в состоянии средней степени тяжести.
Фото Облспас
Помимо них, на месте работали полицейские, выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU