Главу МО в Ровенском районе будут судить за мошенничество на 57 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-20T14:55:35+03:00

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В Энгельсе Саратовской области завершено расследование дела в отношении главы муниципального образования Ровенского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствие считает, что в апреле 2014 года администрация муниципалитета заключила договор аренды водопроводной сети с индивидуальным предпринимателем. Стоимость аренды составила шесть тыс. рублей в месяц.

В январе 2016 года предприниматель сообщила, что больше не сможет платить, поэтому чиновница снизила сумму до трех тыс. рублей, но деньги должны были поступать лично ей. При этом она заверила, что сама перечислит средства в бюджет. В итоге с января 2016 года по июль 2018 года бизнес-леди передала главе МО 57 тыс. рублей, которые та потратила.

Преступление было выявлено прокуратурой Ровенского района.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU