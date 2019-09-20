Житель Вольска развел африканских сомов у себя в сарае

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-20T14:35:43+03:00

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Житель Вольска Сергей Ларин вышел на пенсию и решил устроить у себя в сарае рыбную ферму.

Как сообщает портал «Про Вольск», мужчина смастерил почти все оборудование своими руками. Есть система очистки воды на основе старой стиральной машины. Именно в таких условиях здесь живут африканские сомы. Для выращивания одной требуется 3-4 года.

Поголовье разделено на партии в зависимости от их возраста, самым взрослым из них уже четыре года.

Питомцы питаются куриными головами и другими мясными отходами.

Сергей Ларин рассказал, что увидел такую идею по телевизору и после решил ее реализовать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU