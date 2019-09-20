Почетный гражданин Саратова Анатолий Семенов отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-20T14:01:37+03:00

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Сегодня, 20 сентября, Почетный гражданин Саратова Анатолий Семенов празднует свой юбилей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, он является мастером спорта СССР и международного класса по боксу, чемпион Советского Союза, трехкратный чемпион СССР и Спартакиады народов СССР по боксу, многократным обладателем чемпионских титулов РСФСР, ВЦСПС и Вооруженных сил СССР, двукратным победителем Дружественных армий в Германии и Болгарии, двукратный победитель Кубка СССР, победителем матчевых встреч СССР-США и международных турниров, проводимых в СССР, а также Японии, Кении, Уганде, Гане, Югославии, Венгрии, судья Республиканской и Международной категории. Назначался начальником команды Вооруженных сил по боксу для подготовки и участия в первенстве СССР среди юниоров.

Кроме того, Анатолий Семенов является основателем спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по боксу на территории Саратовской области, в которой являлся директором более 7 лет и работает по настоящее время в должности тренера. Под его руководством были подготовлены 1 мастер спорта международного класса, 12 мастеров спорта России, большое количество победителей и призеров первенств России, различных спартакиад, Чемпионатов Европы и Мира.

Его мастерство отмечено как на региональном, так и на федеральном уровне.

Звание «Почетный гражданин города Саратова» присвоено Анатолию Семенову в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU