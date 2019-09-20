В Саратовской области продавца разливного пива оштрафовали за торговлю бутылками
Роспотребнадзор по Саратовской области обнаружил нарушения при продаже разливного пива.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, предприниматель Гасоян незаконно взимал деньги за пластиковые бутылки.
Нарушение было выявлено при контрольной закупке после жалобы гражданина. Сотрудники Роспотребнадзора купили литр «Жигулевского» пива за 998 рублей. При этом в чеке было выбито две позиции: кроме напитка пришлось заплатить 10 рублей за тару.
Специалисты ведомство подчеркивают, что федеральное законодательство установило продажу разливных и развесных товаров упакованными, без взимания дополнительной платы.
Предприниматель был оштрафован.
ИСТОЧНИК KP.RU