В Саратовской области продавца разливного пива оштрафовали за торговлю бутылками

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-20T13:54:23+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области обнаружил нарушения при продаже разливного пива.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, предприниматель Гасоян незаконно взимал деньги за пластиковые бутылки.

Нарушение было выявлено при контрольной закупке после жалобы гражданина. Сотрудники Роспотребнадзора купили литр «Жигулевского» пива за 998 рублей. При этом в чеке было выбито две позиции: кроме напитка пришлось заплатить 10 рублей за тару.

Специалисты ведомство подчеркивают, что федеральное законодательство установило продажу разливных и развесных товаров упакованными, без взимания дополнительной платы.

Предприниматель был оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU