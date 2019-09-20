В Энгельсе на день перекроют движение по площади Ленина

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-20T13:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе 22 сентября проводится VIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры на центральной площади города.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в связи с проведением этого мероприятия, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся ограничения для транспорта.

Так, с 8:00 до 18:00 на площади Ленина от площади Свободы до улицы Горького ограничат движение и стоянку автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU