2019-09-20T13:38:55+03:00
Общество

Полиция Саратовской области не может изъять средства СРО из банков-банкротов

Николай Трифонов заявил, что деньги не украдены
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 20 сентября, традиционно проходит встреча с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании выступил начальник полиции области Николай Трифонов.

Он заявил, что деньги СРО строителей не были украдены, как это многократно заявлялось.

- Деньги не похищены, все деньги на счетах банкротящихся кредитных учреждений. Дальше прошу такие вопросы не задавать, изъятие средств уже не наша компетенция. Есть соответствующие процедуры, — заявил Трифонов.

Он подчеркнул, что доложил только ту информацию, которую имеет право раскрыть в рамках тайны следствия.

- Были случаи, когда мы говорили что-то. Это слышали те, кому было нельзя, и тут же передавали информацию, — отметил он.

Напомним, что саморегулируемые строительные организации потеряли миллиарды рублей после банкротства банков, где были открыты счета. Спикер Госдумы ранее неоднократно заявлял, что этих средств хватило бы на завершение строительства многих проблемных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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