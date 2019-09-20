Пенсионер на иномарке устроил ДТП под Саратовом

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-20T13:10:21+03:00

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Сегодня, 20 сентября, около 8:00 на 317 км трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» 71-летний водитель Chevrolet Niva устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным пенсионер при выезде со второстепенной дороги не уступил Mazda 6 под управлением 34-летнего мужчины, у которой было преимущество.

В итоге 34-летняя женщина из салона японского авто госпитализирована. Также пострадал предполагаемый виновник аварии и его 65-летняя пассажирка. Им обоим назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU