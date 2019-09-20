Преподаватель химии из саратовского лицея представит область на конкурсе «Учитель года России»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-20T12:10:01+03:00

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В 2019 году в городе Грозный пройдет Всероссийский конкурс «Учитель года России», которому исполняется тридцать лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области,в первом очном туре соревнуются все 85 участников финала конкурса от регионов России. Саратовскую область на конкурсе представляет Вероника Романова, учитель химии Лицея № 2 – абсолютный победитель регионального этапа конкурса.

С 20 по 28 сентября гимназия № 14 и математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова в Чеченской республике откроет двери для проведения конкурсных испытаний «Урок» и «Внеурочное мероприятие». Конкурсанты представят свои навыки и пообщаются с коллегами, а также посетят местные достопримечательности.

Лауреатов конкурса объявят 27 сентября на торжественной церемонии закрытия первого очного тура.

Второй продлится с 29 сентября до 1 октября, объявят пять призеров конкурса, третий тур пройдет в Москве.

4 октября в Государственном Кремлевском дворце на торжественной церемонии закрытия конкурса будет объявлен победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU