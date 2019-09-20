В поселке Соколовый девушка украла шоколад Milky Way на сумму свыше 11 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-20T11:58:18+03:00

Она во всем призналась

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Полиция Саратовского района раскрыла кражу из магазина в поселке Соколовый.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 июня в 17:05 неизвестная забрала не оплатив шоколад Milky Way.

Сумма ущерба превысила 11 тыс. рублей.

Предполагаемую воровку задержали, ей оказалась 29-летняя саратовчанка, которая во всем призналась. На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU