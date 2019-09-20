В кафе Вольска женщина лишилась трех банковских карт

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-20T11:50:24+03:00

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Полиция Вольского района раскрыла кражу у 45-летней жительницы поселка Сенной.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 апреля с 02:00 до 03:00 неизвестные взяли из ее сумочки, которая лежала в одном из кафе Шихан, три банковских карт.

С электронных средств платежа сняли свыше 8 тыс. рублей.

Предполагаемая преступница задержана, ей оказалась 25-летняя рецидивистка, односельчанка потерпевшей.

Девушка во всем призналась, на нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU