Саратовцу отказались смягчать срок за убийство друга
Теперь злоумышленник проведет девять лет в тюрьме
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Ленинский районный суд 10 июля 2019 года приговорил 43-летнего саратовца к девяти годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что вечером 21 марта мужчина пил с знакомым в доме на Олимпийской улице. Они поссорились, злоумышленник ударил оппонента в бедро, тот скончался.
Убийца посчитал приговор слишком суровыми подал апелляцию, однако приговор оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU