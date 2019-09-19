Саратовцу отказались смягчать срок за убийство друга

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-19T16:39:09+03:00

Теперь злоумышленник проведет девять лет в тюрьме

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Ленинский районный суд 10 июля 2019 года приговорил 43-летнего саратовца к девяти годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что вечером 21 марта мужчина пил с знакомым в доме на Олимпийской улице. Они поссорились, злоумышленник ударил оппонента в бедро, тот скончался.

Убийца посчитал приговор слишком суровыми подал апелляцию, однако приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU