Фермера из Красноармейского района оштрафовали за вырубку деревьев
Пришлось отдать 2,5 тыс. рублей
Изменить размер текста:
В июне Управление Россельхознадзора по Саратовской области провело проверку в отношении главы КФХ из Красноармейского района Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, выяснилось, что фермер на своей земле повредил дерево и срубил еще пять.
Нарушителю вручили протокол об административном правонарушении, обязали отдать 2,5 тыс. рублей и вручили представление.
ИСТОЧНИК KP.RU