Фермера из Красноармейского района оштрафовали за вырубку деревьев

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-19T15:58:51+03:00

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В июне Управление Россельхознадзора по Саратовской области провело проверку в отношении главы КФХ из Красноармейского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, выяснилось, что фермер на своей земле повредил дерево и срубил еще пять.

Нарушителю вручили протокол об административном правонарушении, обязали отдать 2,5 тыс. рублей и вручили представление.

ИСТОЧНИК KP.RU