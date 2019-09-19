В Саратовском районе отопительный сезон начнется 1 октября
К подаче тепла готовы 155 объектов соцсферы
Изменить размер текста:
Дату начала отопительного сезона в Саратовском районе назвал Илья Бабошкин, глава муниципалитета.
Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
Так, трубы прогреются с 1 октября.
В случае снижения температуры ранее этой даты чиновник порекомендовал дать тепло в объекты соцсферы раньше, в частности речь идет о детских дошкольных образовательных учреждениях.
По его словам, к началу отопсезона готовы 155 объектов районной соцсферы и 60 топочных.
ИСТОЧНИК KP.RU