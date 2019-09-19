В Саратовском районе отопительный сезон начнется 1 октября

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-19T12:59:50+03:00

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Дату начала отопительного сезона в Саратовском районе назвал Илья Бабошкин, глава муниципалитета.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Так, трубы прогреются с 1 октября.

В случае снижения температуры ранее этой даты чиновник порекомендовал дать тепло в объекты соцсферы раньше, в частности речь идет о детских дошкольных образовательных учреждениях.

По его словам, к началу отопсезона готовы 155 объектов районной соцсферы и 60 топочных.

ИСТОЧНИК KP.RU