Мужчина случайно убил бабушку в Энгельсе

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-19T12:48:29+03:00

Он посчитал срок в девять лет слишком суровым

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В Энгельсе Саратовской области 28-летний мужчина случайно убил бабушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было совершено ночью 25 февраля в квартире дома на проспекте Химиков.

Суд установил, что молодой мужчина поссорился с 74-летней бабушкой. Он избил пожилую женщину и скрылся, а потерпевшая вскоре скончалась.

Свою вину мужчина не признал, заявив, что не намеревался убивать родственницу. Однако суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет.

Гражданин обжаловал приговор, заявив, что был осужден необоснованно. Судебная коллегия по уголовным делам сочла его доводы неубедительными и оставила решение Энгельсского районного суда в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU