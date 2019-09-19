Мужчина случайно убил бабушку в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области 28-летний мужчина случайно убил бабушку.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было совершено ночью 25 февраля в квартире дома на проспекте Химиков.
Суд установил, что молодой мужчина поссорился с 74-летней бабушкой. Он избил пожилую женщину и скрылся, а потерпевшая вскоре скончалась.
Свою вину мужчина не признал, заявив, что не намеревался убивать родственницу. Однако суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет.
Гражданин обжаловал приговор, заявив, что был осужден необоснованно. Судебная коллегия по уголовным делам сочла его доводы неубедительными и оставила решение Энгельсского районного суда в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU