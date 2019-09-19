Тепин поручил срочно убрать строительный мусор от сноса бараков в поселке Геофизик

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-19T08:51:10+03:00

Также он потребовал демонтировать неработающие котельную и водонапорную башню

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Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Тепин посетил микрорайон ВолжНИИГиМ и поселок Геофизик, где осмотрел благоустройство, дворовые территории, общественные площадки.

Как сообщил глава района в своем Instagram, у Тепина возник ряд замечаний, в частности, по покосу травы, покраски малых архитектурных форм на спортивных и детских площадках, по уличному освещению, строительным свалкам после сноса бараков.

- Нужно зачистить территорию бывших бараков — это первоочередная задача, которую мы ставим перед собой по итогам рейда. Объем работы очень большой. В ближайшее время поставим бригады и начнем методично вывозить мусор, — отметил Тепин.

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Кроме того, глава района потребовал от ООО «Теплоресурс» демонтировать необслуживаемую котельную, водонапорную башню и трубы.

- Общей проблемой микрорайонов является отсутствие твердого дорожного покрытия. Поставил перед комитетом ЖКХ задачу произвести грейдирование и подсыпку, — заявил Дмитрий Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU