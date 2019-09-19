2019-09-19T08:03:49+03:00
Происшествия

Пенсионерка на велосипеде столкнулась с иномаркой в Саратове

Авария произошла у ДК «Россия»
Екатерина Семенова
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Утром в среду, 18 сентября, в Саратове была сбита велосипедистка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 10:47 напротив дома №1 по площади Ленина (ДК «Россия»).

Предварительно установлено, что 64-летняя женщина на велосипеде допустила столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 29-летней водительницы.

В результате велосипедистка была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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