Пенсионерка на велосипеде столкнулась с иномаркой в Саратове
Авария произошла у ДК «Россия»
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Утром в среду, 18 сентября, в Саратове была сбита велосипедистка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 10:47 напротив дома №1 по площади Ленина (ДК «Россия»).
Предварительно установлено, что 64-летняя женщина на велосипеде допустила столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 29-летней водительницы.
В результате велосипедистка была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU