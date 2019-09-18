Памятник основателю первого русского цирка разрушается на Воскресенском кладбище

СЕГОДНЯ 20:55 2019-09-18T20:57:36+03:00

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На странице сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram появился пост под названием «Разрушающаяся память».

- Так сегодня выглядит памятник основателю первого русского цирка Акиму Никитину. Он похоронен на Воскресенском кладбище. Фотографии прислал наш подписчик.

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Аким Никитин – один из трех знаменитых братьев-артистов, цирковых предпринимателей. В 1876 году братья Дмитрий, Аким и Петр открыли цирк в Саратове. Именно в их честь назван наш цирк.

Сегодня об основателе саратовского цирка забыли – память разрушается на глазах, – сообщает паблик.

ИСТОЧНИК KP.RU