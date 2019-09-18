2019-09-18T20:57:36+03:00
Общество

Памятник основателю первого русского цирка разрушается на Воскресенском кладбище

Фотографии опубликованы на странице сторонников Вячеслава Володина
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На странице сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram появился пост под названием «Разрушающаяся память».

- Так сегодня выглядит памятник основателю первого русского цирка Акиму Никитину. Он похоронен на Воскресенском кладбище. Фотографии прислал наш подписчик.

.

.

Аким Никитин – один из трех знаменитых братьев-артистов, цирковых предпринимателей. В 1876 году братья Дмитрий, Аким и Петр открыли цирк в Саратове. Именно в их честь назван наш цирк.

Сегодня об основателе саратовского цирка забыли – память разрушается на глазах, – сообщает паблик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове отправили под арест на два месяца
В Саратове капитально отремонтируют Сокурский тракт
Фермера из Новоузенска подозревают в мошенничестве с коровами на 1,5 млн рублей
На проспекте Строителей запретят поворот на Антонова
Названы пути объезда Трофимовского моста в период реконструкции
В Саратове началось обсуждение закрытия Трофимовского моста
В Саратовской области появится французская пшеница
Житель Энгельса публично оскорбил полицейского
Прокуратура Советского района закрыла 172 сайта по продаже фальшивых документов
В Саратове отремонтировано 22 двора
В минстрое объяснили, почему не сносят заброшенные дома в Саратове
Житель Пугачевского района хотел снять квартиру и лишился денег
Саратовец лишился телефона из салона своей иномарки
Жительницу Марксовского района обманули с продажей дома
Мошенники выманили у жителей Саратовской области свыше 200 тыс. рублей
Жители Ульяновской области попались на расклейке объявлений по продаже наркотиков
Проспект Кирова отремонтируют к концу октября
В Саратове пройдет II всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга
Победители регионального этапа творческих детских конкурсов из Саратова поедут на театральную смену в «Артек»
Саратовские спортсмены и судья отправятся на чемпионат России по прибрежной гребле
Опубликовано видео следственных действий по делу об изнасиловании врача в Саратове
Для сирот Саратовской области будут строить быстровозводимые дома в районах
Любителя угонов из Энгельса посадили в тюрьму
Три красавицы представят Саратовскую область на конкурсе красоты «Мисс Офис»
«Цифровой забег» в Парке Победы стартует в облаках разноцветной пудры