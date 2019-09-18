Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове отправили под арест на два месяца
Мужчина во всем сознался
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В Саратове арестован мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 55-летний гражданин сознался в преступлении и на месте показал обстоятельства нападения на женщину.
Напомним, ЧП случилось 16 сентября, когда врач поликлиники в Кировском районе шла по вызову к пациенту в поселок Завокзальный. Один из прохожих под предлогом указать нужный адрес напал на женщину и изнасиловал.
По решению суда, обвиняемый проведет под арестом два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU