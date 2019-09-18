В Саратове капитально отремонтируют Сокурский тракт
Запланировано строительство дороги в поселке Ласточкино
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В Саратове в 2020 году планируется капитально отремонтировать Сокурский тракт.
Об этом на заседании актива Ленинского района рассказал зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Сергей Кузнецов.
Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время начнется проектирование дороги по улице Романтиков в поселке Ласточкино. В настоящее время средства уже выделены, и строительство должно начаться на следующий год.
ИСТОЧНИК KP.RU