В Саратове капитально отремонтируют Сокурский тракт

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-18T19:49:03+03:00

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В Саратове в 2020 году планируется капитально отремонтировать Сокурский тракт.

Об этом на заседании актива Ленинского района рассказал зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Сергей Кузнецов.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время начнется проектирование дороги по улице Романтиков в поселке Ласточкино. В настоящее время средства уже выделены, и строительство должно начаться на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU