2019-09-18T19:41:29+03:00
Происшествия

Фермера из Новоузенска подозревают в мошенничестве с коровами на 1,5 млн рублей

Женщина забила 18 голов КРС и не отчиталась в минсельхоз
Екатерина Семенова
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В Новоузенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции области, подозреваемая – глава фермерского хозяйства.

По версии следствия, в 2015 году женщина получила от Минсельхоза грант на разведение племенного стада. Ей было выплачено 1,5 млн рублей для закупки коров калмыцкой породы.

Фермер действительно приобрела 43 головы племенного крупного рогатого скота, но с 2016 по 2018 годы забила 18 из них и не отразила это в отчетности по гранту.

Нарушение было выявлено сотрудниками полиции и УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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