На проспекте Строителей запретят поворот на Антонова
На пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей уберут поворот налево.
Как сообщил «КП-Саратов» заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации города Сергей Кузнецов, сейчас этот проект прорабатывается.
- Здесь конфликтная точка. Перекресток создает много проблем, постоянно возникают пробки, – объяснил Сергей Кузнецов необходимость перемен.
Сейчас частично сделана дорога, которая от перекрестка позволяет выехать на 1-ю Прокатную улицу, а оттуда на 2-ю Прокатную. В следующем году запланировано заасфальтировать этот участок для полноценного движения.
А с проспекта Строителей при движении в сторону центра, нельзя будет повернуть на Антонова. Таким образом, перекресток частично разгрузится.
ИСТОЧНИК KP.RU