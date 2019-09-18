На проспекте Строителей запретят поворот на Антонова

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-18T19:32:31+03:00

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На пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей уберут поворот налево.

Как сообщил «КП-Саратов» заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации города Сергей Кузнецов, сейчас этот проект прорабатывается.

- Здесь конфликтная точка. Перекресток создает много проблем, постоянно возникают пробки, – объяснил Сергей Кузнецов необходимость перемен.

Сейчас частично сделана дорога, которая от перекрестка позволяет выехать на 1-ю Прокатную улицу, а оттуда на 2-ю Прокатную. В следующем году запланировано заасфальтировать этот участок для полноценного движения.

А с проспекта Строителей при движении в сторону центра, нельзя будет повернуть на Антонова. Таким образом, перекресток частично разгрузится.

ИСТОЧНИК KP.RU