Названы пути объезда Трофимовского моста в период реконструкции

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-18T19:18:27+03:00

Движение будет закрыто на год

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Сегодня, 18 сентября, в ДК «Россия» а заседании актива ленинского района Саратова обсудили состояние Трофимовского моста и необходимость его реконструкции.

Как ранее сообщала «Комсомолка», мост будет закрыт на год уже с 15 октября.

- Понятно, что проблемы проблемы будут, и будут серьезные. Мы должны понять, как быть автомобилистам, как решить проблему для жителей поселка Техстекло, — сказал и.о.главы города Максим Сиденко.

Виктор Морозов, руководитель ООО «Институт «Проектмостореконструкция» уточнил, что проект возник из-за плохого состояния путепровода, дальше тянуть некуда. Он подчеркнул, что это первый объект, при строительстве которого придется потерпеть, но потом Трофимовский мост станет надежным объектом, со сроком эксплуатации до 100 лет.

По всей России такие сооружения меняют из-за плохого состояния, у Трофимовского моста оно критическое. Отметим, что путепровод пересекается с железной дорогой и закрыть движение для поездов практически невозможно. Частично возникнут окна в движении этого транспорта во время зимы.

Виктор Морозов добавил, что строительство новых развязок должно снизить аварийность. Сейчас это место очень опасное, в год происходит до 32 аварий, а новый проект исключает конфликтные точки.

При этом проезжие части будут расширены до 4 и 6 полос движения. Для подъема на мост создадут специальные лифты для маломобильных групп населения.

Намечено пять этапов строительства, улицу Шехурдина закроют с июня до августа, но по боковому проезду две полосы останутся. К началу учебного года, т.е. к сентябрю, трасса заработает в полном объеме.

Горожане понимают необходимость закрытия путепроводаФото: Екатерина Семенова

Сергей Бровкин, директор МУ Транспортное управление Саратова, рассказал об изменении движения общественного транспорта. Так, автобусы №6 будут идти от 3-й Дачной по улице Шехурдина до конечной остановки троллейбуса №5, то есть не будут ходить до «Хэппи Молла».

К торговому центру можно попасть, если сесть на автобус №11.

Схема движения троллейбусов № 5 изменится. От 3-й Дачной они будут идти по проспекту 50 лет Октября и далее по улице Панфилова до улицы Буровая в Елшанке, не заезжая на Трофимовский мост. Фактически, это дублирование маршрута троллейбуса № 11.

ИСТОЧНИК KP.RU